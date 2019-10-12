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Son şampiyon Vakıfbank galibiyetle başladı
Voleybol

Son şampiyon Vakıfbank galibiyetle başladı

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u sahasında 3-1 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı.

12 Ekim 2019 21:59

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin son şampiyonu VakıfBank, yeni sezonun ilk haftasında sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, İsabelle Haak, Guimares, Rasic, (Gizem Güner, Ognjenovic, Gözde Yılmaz, Pınar Atasever)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Hande Korkut, Ezgi Dilik, Celeste Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Duygu Düzceler, Ecem Alıcı)

Setler: 25-18, 25-18, 23-25, 25-15

Süre: 104 dakika (26, 26, 29, 23)

Son güncelleme 22:07 | 12 Ekim 2019
Aydın Büyükşehir Belediyespor vakıfbank Vestel Venüs Sultanlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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