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Son dakika İbrahim Çolak Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı
Cimnastik

Son dakika İbrahim Çolak Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

Son dakika... Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde dünya şampiyonu oldu.

12 Ekim 2019 20:35

Milli sporcu İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Almanya’nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda, halka aleti finali yapıldı.

İbrahim Çolak, 14.933’lük derecesiyle şampiyon olurken, cimnastikte büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Milli cimnastikçi ayrıca Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları’na katılma hakkı elde etti.

Milli sporcu, madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Stuttgart’ta yapılan Dünya Şampiyonası’nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Aynı zamanda altın madalya. Bunun için çok mutluyum” diyen İbrahim Çolak, “Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 22:10 | 12 Ekim 2019
2020 Tokyo Olimpiyatları Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası İbrahim çolak
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