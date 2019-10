Son dakika İbrahim Çolak Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

Milli sporcu İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Almanya’nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda, halka aleti finali yapıldı.

İbrahim Çolak, 14.933’lük derecesiyle şampiyon olurken, cimnastikte büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Milli cimnastikçi ayrıca Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları’na katılma hakkı elde etti.

Milli sporcu, madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Stuttgart’ta yapılan Dünya Şampiyonası’nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Aynı zamanda altın madalya. Bunun için çok mutluyum” diyen İbrahim Çolak, “Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Emotions run high at #Stuttgart2019 as Ibrahim Colak wins Turkey’s first-ever world medal – rings gold – and dedicates it to the memory of his father. pic.twitter.com/zs2vOekOJc

— Olympic Channel (@olympicchannel) October 12, 2019