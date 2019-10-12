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Simone Biles tarih yazmaya devam ediyor
Cimnastik

Simone Biles tarih yazmaya devam ediyor

Madalya sayısını 23'e yükselten ABD'li kadın cimnastikçi Biles, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinde en fazla madalya kazanan sporcu olan Belaruslu erkek cimnastikçi Vitaly Scherbo'nun rekorunu egale etti.

12 Ekim 2019 21:51

ABD’li kadın Simone Biles, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinde en fazla madalya kazanan sporcu Belaruslu erkek cimnastikçi Vitaly Scherbo’nun rekorunu egale etti.

Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen 49. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nın 9. gününde kadınlar bireysel atlama masası ve asimetrik paralel finalleri yapıldı.

Bireysel atlamada şampiyon olan 22 yaşındaki Simone Biles, 22 olan madalya sayısını 23’e çıkararak Belaruslu sporcu Vitaly Scherbo’nun rekorunu egale etti.

ABD’li sporcu asimetrik paralelde ise yarışı 5. sırada tamamladı.

2016 Rio Olimpiyatları’nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanan 22 yaşındaki Biles, 2017 ve 2019’da Laureus Yılın Kadın Sporcusu Ödülü’ne layık görülmüştü.

04 Eylül 2019 Simone Biles`ın zor günü! Kardeşi üç kişiyi öldürmüştü, kendisinden açıklama geldi Simone Biles, kardeşinin üç kişiyi öldürmekten yargılandığı süreçte üzgün olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:52 | 12 Ekim 2019
Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası Simone Biles Vitaly Scherbo
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