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MAÇ SONUCU | Galatasaray İstanbulspor 3-2 | Galatasaray’a tek devre yetti
Galatasaray

MAÇ SONUCU | Galatasaray İstanbulspor 3-2 | Galatasaray’a tek devre yetti

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

12 Ekim 2019 15:58

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında evinde Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakadan Galatasaray 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların gollerini Jimmy Durmaz (dk. 18), Taylan Antalyalı (dk. 20) ve Emre Mor (dk. 38) kaydederken, İstanbulspor'un gollerini ise Papa Diouf (dk. 4) ve Yunus Emre Yalçın (dk. 81 pen.) attı.

Adem Büyük, dün yapılan idmanda sağ baldırına aldığı darbe sonrası bu bölgede hematom oluşması nedeniyle tedbir amaçlı olarak karşılaşmada yer almadı.

Radamel Falcao, günü tedavisinin ardından salon çalışmasıyla tamamlarken, Christian Luyindama ise takımdan ayrı salonda özel bir çalışma yaptı. Mario Lemina da fizyoterapistler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 15:58 | 12 Ekim 2019
galatasaray İstanbulspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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