Kaleci Kepa Arrizabalaga’dan enfes frikik!

EURO 2020 Elemeleri’nde Norveç ile karşılaşacak olan İspanya Milli Takımı’nda kaleci Kepa Arrizabalaga antrenmanda tekniğini konuşturdu. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nin 1 numarası Kepa’nın ceza sahası yayının gerisinde kullandığı frikikte topu filelere göndermesi sosyal medyada hızla yayıldı.
İspanya Milli Takımı’nın Twitter hesabından paylaşılan videonun gösterimi 450 bini geçerken, binlerce beğeni aldı.
Chelsea kalecisi Kepa Arrizabalagapic.twitter.com/8kbn6EoGDa
— SKOR (@SozcuSkor) October 12, 2019