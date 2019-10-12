SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: AB üyesi ülkeden Türkiye'ye destek!
Kaleci Kepa Arrizabalaga’dan enfes frikik!
Milli Takımlar

Kaleci Kepa Arrizabalaga’dan enfes frikik!

İspanya Milli Takımı ve Chelsea'nin file bekçisi Kepa Arrizabalaga'nın antrenmanda kullandığı serbest vuruş sosyal medyada binlerce kez izlendi.

SKOR DIŞ HABER 12 Ekim 2019 18:46

EURO 2020 Elemeleri’nde Norveç ile karşılaşacak olan İspanya Milli Takımı’nda kaleci Kepa Arrizabalaga antrenmanda tekniğini konuşturdu. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nin 1 numarası Kepa’nın ceza sahası yayının gerisinde kullandığı frikikte topu filelere göndermesi sosyal medyada hızla yayıldı.

İspanya Milli Takımı’nın Twitter hesabından paylaşılan videonun gösterimi 450 bini geçerken, binlerce beğeni aldı.

Son güncelleme 19:58 | 12 Ekim 2019
chelsea EURO 2020 Elemeleri İspanya Milli Takımı Kepa Arrizabalaga
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ