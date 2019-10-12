İtalya EURO 2020 biletini kaptı!

EURO 2020 Elemeleri J Grubu’nda İtalya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi Maviler 2-0 kazanarak Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Belçika’nın ardından EURO 2020 biletini kapan ikinci takım olan İtalya’ya galibiyeti getiren golleri 63. dakikada penaltıdan Jorginho ve 78. dakikada Bernardeschi kaydetti.

Bu sonuçla İtalya 21 puana yükselirken, tek galibiyeti olan Yunanistan ise 5 puanda kaldı.

Grupta bu akşam oynanan diğer maçlarda Bosna-Hersek, Finlandiya’yı 4-1 yenerek iddiasını sürdürürken; Ermenistan, Liechtenstein deplasmanında 1-1 berabere kalarak büyük bir şok yaşadı!

15 Ekim salı günü oynanacak maçlar şöyle;

Finlandiya-Ermenistan

Liechtenstein-İtalya

Yunanistan-Bosna-Hersek

PUAN DURUMU

İtalya 21 Puan

Finlandaiya 12 Puan

Bosna-Hersek 10 Puan

Ermenistan 10 Puan