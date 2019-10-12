İtalya EURO 2020 biletini kaptı!

EURO 2020 Elemeleri J Grubu’nda İtalya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi Maviler 2-0 kazanarak Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
Belçika’nın ardından EURO 2020 biletini kapan ikinci takım olan İtalya’ya galibiyeti getiren golleri 63. dakikada penaltıdan Jorginho ve 78. dakikada Bernardeschi kaydetti.
Bu sonuçla İtalya 21 puana yükselirken, tek galibiyeti olan Yunanistan ise 5 puanda kaldı.
Grupta bu akşam oynanan diğer maçlarda Bosna-Hersek, Finlandiya’yı 4-1 yenerek iddiasını sürdürürken; Ermenistan, Liechtenstein deplasmanında 1-1 berabere kalarak büyük bir şok yaşadı!
15 Ekim salı günü oynanacak maçlar şöyle;
Finlandiya-Ermenistan
Liechtenstein-İtalya
Yunanistan-Bosna-Hersek
PUAN DURUMU
İtalya 21 Puan
Finlandaiya 12 Puan
Bosna-Hersek 10 Puan
Ermenistan 10 Puan