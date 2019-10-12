Galibiyet askerlerimize

Milli Takımımız, çok iyi oynamış olduğu müsabakada, net pozisyonlar üretemeyince gol bulmakta sıkıntı yaşadı. Son dakikalarda rakibin yaptığı defansif hata sonucu bulduğumuz gol ile istediğimiz 3 puana ulaştık. Oyuna bakacak olursak; topa sahip olan, çok pas yapan, kanatlardan etkili akınlar ile tehlike yaratan, merkezden de saldıran bir Milli Takım vardı. Doğal olarak evimizde oynamanın rahatlığıyla rakibe karşı üstün oynadık. Sağ taraftan Zeki ile etkili akınlar yaptık. Merkezden yapılan akınlarda istediğimiz net pozisyonları bir türlü bulamadık. Nedenlerine gelecek olursak;

1- Hakan Çalhanoğlu'nun final paslarındaki isabet oranının başarısız olması.

2- Sol kanadı istediğimiz düzeyde kullanamayıp, o bölgede etkili kanat akınları yapamayışımız.

3- Orta sahada; Ozan, Emre ve Mahmut gibi 3 tane defansif orta saha oyuncusunun sahada olması hücumdaki net pozisyon bulma oranımızı düşürdü hatta engelledi.

4- Yusuf Yazıcı'nın geç oyuna girmesi de Arnavutluk'un ekmeğine yağ sürdü.

Orta saha ile forvet arasında iletişimsizlik vardı. Birbirleri ile kopuk kalıp, uzak oynadılar. Böyle olunca da Burak'ın derin koşularına pas atılamadı. Cenk'e beklediği ortalar yapılamadı. Orta alandan verkaçlarla rakip ceza sahasına merkezden girilemedi ve uzaktan şut atılamadı. Böyle olunca da Milli Takımımız pozisyon bulmakta çok zorlandı, net pozisyonlar bulamadı. Pozisyon üretemeden alınan galibiyet ve 3 puan Milli Takımımız için büyük kazanç yarattı. Cenk'in bu golü Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmemizi sağlayacaktır. Türk Milli ruhu taraftarıyla, halkıyla bütünleşti. Her yerde kazanacağının mesajını verdi.

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