Fransa Türkiye maçı ne zaman? EURO 2020 Fransa Türkiye maçı hangi kanalda?

A Milli Takımımız 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde bu kez deplasmanda Fransa ile kritik bir maça çıkacak. Türkiye Arnavutluk’u mağlup ettikten sonra Fransa’yı da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Fransa – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FRANSA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak. Saat 21:45’te başlayacak mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yenerek liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

FRANSA MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK

Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Kaan Ayhan ve Mahmut Tekdemir idmanda yer almadı.

Kaburgasında ağrı hisseden Emre Belözoğlu'nun MR'ı çekildi. Deneyimli futbolcunun durumu MR sonucuna göre belli olacak.