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Fikret Orman’ın yerine Ali Koç
Süper Lig

Fikret Orman’ın yerine Ali Koç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin de başına geçiyor. ECA yönetiminde de yer alan Ali Koç, Fikret Orman’dan boşalan koltuğa talip olurken Mehmet Sepil ile yarışacak. Galatasaray’ın tavrı belli değil...

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 12 Ekim 2019 11:40

Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığı ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) icra kurulu üyeliğinin ardından bir göreve daha soyunuyor.

Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığını bırakmasıyla boşalacak Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) başkanlık koltuğu için ilk aday Ali Koç. Kanarya'nın patronunun rakibi ise Göztepe Başkanı Mehmet Sepil olacak.

Ancak Kulüpler Birliği Vakfı üyesi çok sayıda kulübün ECA yönetiminde de yer aldığı için Ali Koç'u tercih edeceği belirtiliyor. ECA seçimlerinde Ali Koç'a destek veren Galatasaray'ın Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı konusundaki tavrı ise henüz net değil…

Son güncelleme 11:40 | 12 Ekim 2019
ali koç beşiktaş Fenerbahçe fikret orman
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