‘Ertuğrul Akbay’ın anısını yaşatacağız’

Devrim Demirel – Sözcü / Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Rasim Kara ile Mehmet Ekşi, bu yıl ilk kez düzenlenen Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası'nda raket salladı. Kara, tenis sevdası ve efsane gazeteci Ertuğrul Akbay ile ilgili görüşlerini SÖZCÜ'ye anlattı. Efsane futbolcu, Akbay için “Yazılarını takip edenlerden biriydim. Sonra tenis aracılığıyla kortlarda tanıştık. Karşılıklı da oynadık. Sadece bizlere değil sporculara ve sağlıklı beslenmeyle ilgilenenlere örnek olan bir kişilikti. Asla unutmayacağız.

Çok talihsiz bir şekilde kaybettik. Hep birlikte anısını yaşatmamız lazım. Hem sporda hem de sağlıklı yaşamda” ifadelerini kullandı.

FEDERER HAYRANI

Antrenör eğiten 69 yaşındaki futbol adamı tenis sevdası ilgili de “Beşiktaş'ta kaleciyken 76-77 senelerinde Almanya'ya hazırlık kampına gittik. Orada futbol malzemeleri satan bir mağazaya girmiştim. İki tane de (tahta) tenis raketi aldım. Tedavülden kalktı. Hâlâ saklıyorum. 45-46 yaşındayken oturduğum sitede tenise başladım. Nadal, Federer, Djokovic hepsini izliyorum. Federer hayranıyım. Hem klas olarak hem tenis tekniği olarak hem de şahsiyet olarak çok beğeniyorum” dedi.

HAKEMLERDEN TAM NOT

ErtuğrulAkbay Tenis Turnuvası'nın başhakemliğini Ercüment Ilıca yapıyor. Gökçe Sümer ve Yusuf Bağcı da turnuvada gözlem hakemi olarak Ilıca'ya destek veriyor. TTF bünyesindeki hakemler, bu yıl ilk kez düzenlenen ve önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilmesi planlanan organizasyonun sorunsuz ilerlediğini, katılımcıların da memnun olduğunu söylediler.

KADIN ELİ DEĞDİ

Turnuvada çok sayıda kadın tenisçi de ter döküyor. Dün oynanan korta çıkan Hülya Deniz, Derya Burhanzade'yi 6-4, 6-4'le yendi. Kibar Çuhacı, İbrahim Şimbil, Recep Sarısoy, Gökhan Dirican, 1. Sinan İkili, Ferit Karcan, Sadık Özdemir, Yankı Alper, Barış Şahin, Avram Bihar, Emre Gündoğar, Remy Asensio, Can Kantarcı ve Emre Süngeriçlioğlu; farklı kategorilerde tur atlayan isimler…