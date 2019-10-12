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Edoardo Reja: Türkiye’ye Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diliyorum
Milli Takımlar

Edoardo Reja: Türkiye’ye Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diliyorum

Arnavutluk Teknik Direktörü Edoardo Reja, iyi bir futbol ortaya koymalarına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi. İtalyan teknik adam ayrıca A Milli Futbol Takımımıza EURO 2020'yi garantilememesine rağmen şampiyonada başarılar diledi.

12 Ekim 2019 00:49

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında Türkiye’ye 1-0 yenilen Arnavutluk’un teknik direktörü Edoardo Reja, iyi bir futbol ortaya koymalarına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Edoardo Reja, Ülker Stadı’ndaki karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Evet bugün kaybettik ama iyi bir oyunla kayıp oldu. Türkiye’nin gittiği Avrupa Şampiyonası’nda oldukça iyi işler yapacağını düşünüyorum ve onlara Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diliyorum. Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası’nda başarılı olmasını istiyorum ki bizim performansımız daha iyi bir hale gelsin” ifadelerini kullandı.

“Türkiye gibi çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Bunun maçtan önce de farkındaydık. Fizik, teknik ve yetenek olarak güçlü bir ekipti.” diyen Reja şöyle konuştu:

“Buraya gelmekteki amacımız yürekli bir oyun ortaya koymaktı. Bunu da kısmen başardığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik sonuç farklı olabilirdi. Boşluklar bulduk ama istediğimiz gibi kullanamadık. Arnavutluk Mili Takımı olarak Türkiye gibi güçlü bir takıma karşı oynarken iyi bir oyun ortaya koymak istiyorduk ve bunu da başardık. Bugünkü mücadeleden mutluyum. Türkiye baskı ile başladı, fiziksel oyunu tercih ederek başladı, buna iyi bir karşılık verdik. Sert bir oyun ortaya koyduk. İki, üç net pozisyon oluşturduk, yararlanamadık. Maçın sonunda şanssız bir gol yedik. Türkiye çok değerli, iyi bir takım. Neredeyse tüm oyuncuları herkes tarafından tanınıyor.”

Edoardo Reja, gruptaki durumlarıyla ilgili, “Grupta, takımın başında olduğum maçlara bakarsanız fena bir iş çıkarmadık. Grupta fazla bir şansımız kalmadı. Puan durumunu 18-15-12 yapabilseydik, şanstan bahsedebilirdik. Türkiye ve Fransa’nın on sekizer puanı oldu. Belki bugün kazanmak işleri değiştirebilirdi ama biz bunda başarılı olamadık” değerlendirmesinde bulundu.

Son güncelleme 00:49 | 12 Ekim 2019
arnavutluk Edoardo Reja EURO 2020 Elemeleri
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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