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Eczacıbaşı VitrA, Beylikdüzü’ne set vermedi
Voleybol

Eczacıbaşı VitrA, Beylikdüzü’ne set vermedi

Eczacıbaşı VitrA, ligin ilk haftasında deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

12 Ekim 2019 18:33

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

Mücadelenin ilk setinde Yasemin Güveli’nin üst üste etkili servisleriyle üstünlük sağlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-14 önde kapattı.

İkinci sette teknik molaya 12-10 önde giren turuncu-beyazlılar, savunmada etkili bloklarla üstünlüğünü korudu ve seti 25-22 üstün tamamladı.

Son sette Hande Baladın’ın etkili oyunuyla farkı açan Eczacıbaşı VitrA, parkeden 3-0 galip ayrıldı.

Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Akif Altın

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Elçin Ruşut, Deniz Uyanık, Bahar Akbay, Merve Tanyel, Buse Çetin, Simay Kurt, Buse Çetin

Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Melis Durul, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Lloyd, Yasemin Güveli, Buse Melis Kara, Simge Şebnem Akoz

Setler: 0-3 (14-25, 22-25, 5-25)

Süre: 62 dakika (20, 25, 17)

Son güncelleme 18:33 | 12 Ekim 2019
Beylikdüzü Voleybol İhtisas eczacıbaşı vitra Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi
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