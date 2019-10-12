Claudio Ranieri, Sampdoria’nın başına geçti

İtalya Serie A’da oynadığı 7 maçta topladığı 1 puanla son sırada yer alan Sampdoria, tecrübeli teknik direktör Claudio Ranieri’yi takımına başına getirdi.
Eusebio Di Francesco’yu kötü gidiş sonrasında kovan kulüp başkanı Massimo Ferrero, son olarak Roma’yı çalıştıran İtalyan teknik adamla 2021’e kadar sözleşme imzaladı.
Ranieri, 68. doğum gününü kutlayacağı 20 Ekim’de eski takımı Roma’ya karşı oynayacakları maçla birlikte Sampdoria’nın başında ilk karşılaşmasına çıkacak.
Ranieri, İngiltere Premier Lig’de büyük sürpriz imza atarak Leicester City’yi 2015-2016 sezonunda şampiyon yaptı.
Ada ekibi tarafından 2017’nin Şubat ayında kovulan tecrübeli teknik adam ardından Nantes, Fulham ve Roma’da görev aldı.