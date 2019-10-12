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Cenk Tosun’dan duygusal açıklama
Milli Takımlar

Cenk Tosun’dan duygusal açıklama

Türkiye'nin Arnavutluk'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, soyunma odasında çok üzüldüklerini söyledi.

12 Ekim 2019 09:52

A Milli Takımımız, EURO2020 Elemeleri 7. haftasında Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Takımımızın tek golünü atan Cenk Tosun, maçına ardından açıklamalarda bulundu

Şehit haberlerinden dolayı konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Cenk Tosun, konuşmasını hızlıca yaparak uzaklaştı.

“ÖLÜM KALIM MAÇI GİBİYDİ”

Cenk Tosun, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Her şey bizim elimizde. Ölüm kalım gibi bir maçtı, kazandığımız için mutluyuz ama haberlerden haberimiz yoktu. Soyunma odasında çok üzüldük. Sivil şehitlerimiz varmış allah rahmet eylesin inşallah bu operasyondan çıkacak askerlerimiz, çok üzgünüz fazla da bir şey demek istemiyorum desteğe gelen herkese teşekkürler”

Son güncelleme 09:52 | 12 Ekim 2019
Cenk Tosun
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OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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