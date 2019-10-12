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Cenk Tosun: ‘Sevindik ama sonra çok üzüldük’
Milli Takımlar

Cenk Tosun: ‘Sevindik ama sonra çok üzüldük’

A Milli Takımımızın Arnavutluk karşısında tek golünü atan Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

12 Ekim 2019 00:30

A Milli Takımımız, EURO2020 Elemeleri 7. haftasında Arnavutluk’u 1-0 mağlup etti. Takımımızın tek golünü atan Cenk Tosun, maçına ardından açıklamalarda bulundu

Şehit haberlerinden dolayı konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Cenk Tosun, konuşmasını hızlıca yaparak uzaklaştı.

“ÖLÜM KALIM MAÇI GİBİYDİ”

“Her şey bizim elimizde. Ölüm kalım gibi bir maçtı, kazandığımız için mutluyuz ama haberlerden haberimiz yoktu. Soyunma odasında çok üzüldük. Sivil şehitlerimiz varmış allah rahmet eylesin inşallah bu operasyondan çıkacak askerlerimiz, çok üzgünüz fazla da bir şey demek istemiyorum desteğe gelen herkese teşekkürler”

12 Ekim 2019 Merih Demiral: `Halkımızı mutlu ettiysek ne mutlu...` A Milli Takımımızın genç stoperi Merih Demiral, Arnavutluk maçının ardınan önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:33 | 12 Ekim 2019
arnavutluk Cenk Tosun türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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