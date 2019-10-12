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Çekya, İngiltere’yi avantajı kaptı
Milli Takımlar

Çekya, İngiltere’yi avantajı kaptı

Çekya, grupta kayıpsız İngiltere'yi sahasında 85. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek EURO 2020 yolunda son 2 maça avantajlı girmeyi başardı.

12 Ekim 2019 00:05

EURO 2020 Elemeleri A Grubu’nda Çekya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Sinobo Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip geriye düşse de 2-1 kazanmayı başararak şampiyona yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere 5. dakikada Harry Kane’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçse de Çekya’nın cevabı 9. dakikada Brabec ile geldi: 1-1.

Çekya alacağı galibiyetin önemini bilerek rakip kaleye yüklendi ve 85. dakikada Ondrasek’in gollüyle 2-1 öne geçti.

Bu sonuçla İngiltere 5 maç sonunda 12 puanla lider, Çekya ise 6 maç oynadığı grupta 12 puanla 2. sırada… Kosova ise 5 maç sonunda 8 puan toplayarak 3. sırada bulunuyor.

Son güncelleme 00:05 | 12 Ekim 2019
Çekya EURO 2020 Elemeleri ingiltere
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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