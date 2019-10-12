Çekya, İngiltere’yi avantajı kaptı

EURO 2020 Elemeleri A Grubu’nda Çekya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Sinobo Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip geriye düşse de 2-1 kazanmayı başararak şampiyona yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere 5. dakikada Harry Kane’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçse de Çekya’nın cevabı 9. dakikada Brabec ile geldi: 1-1.

Çekya alacağı galibiyetin önemini bilerek rakip kaleye yüklendi ve 85. dakikada Ondrasek’in gollüyle 2-1 öne geçti.

Bu sonuçla İngiltere 5 maç sonunda 12 puanla lider, Çekya ise 6 maç oynadığı grupta 12 puanla 2. sırada… Kosova ise 5 maç sonunda 8 puan toplayarak 3. sırada bulunuyor.