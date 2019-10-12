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Çağlar Söyüncü: Askerlerimiz daha önemli
Milli Takımlar

Çağlar Söyüncü: Askerlerimiz daha önemli

A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu.

12 Ekim 2019 00:28

Çağlar Söyüncü, A Milli Takımımızın Arnavutluk’u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Barış Pınarı Harekâtı’nda şehit olan askerlerimizin daha önemli olduğunu söyleyen Çağlar, “Bugün bizler önemli değiliz, askerlerimiz daha önemli. Bizimkiler gelip geçici. Maalesef şehit olan askerlerimiz var, hepsine Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Onların orada ne yaptığı daha önemli bizim için. Gerisi çok önemli değil, futbol bu, yenersin, yenilirsin. Her şeyden önemlisi askerimiz bizim” ifadelerini kullandı.

12 Ekim 2019 Cenk Tosun: `Sevindik ama sonra çok üzüldük` A Milli Takımımızın Arnavutluk karşısında tek golünü atan Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:31 | 12 Ekim 2019
a milli Çağlar Söyüncü EURO 2020 Elemeleri
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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