Çağlar Söyüncü: Askerlerimiz daha önemli

Çağlar Söyüncü, A Milli Takımımızın Arnavutluk’u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Barış Pınarı Harekâtı’nda şehit olan askerlerimizin daha önemli olduğunu söyleyen Çağlar, “Bugün bizler önemli değiliz, askerlerimiz daha önemli. Bizimkiler gelip geçici. Maalesef şehit olan askerlerimiz var, hepsine Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Onların orada ne yaptığı daha önemli bizim için. Gerisi çok önemli değil, futbol bu, yenersin, yenilirsin. Her şeyden önemlisi askerimiz bizim” ifadelerini kullandı.

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