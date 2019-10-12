Bu futbol bizi zorlar

Bizim için gruptan çıkma adına gerçek final maçı Arnavutluk'tu. Evet kötü oynadık ama şans kapıyı bizim için çaldı hem de umudumuzu yitirmek üzere olduğumuz bir anda. Andorra maçından sonra Arnavutluk'u da son dakikalarda bulduğumuz bir golle yenerek EURO 2020 kapısını ardına kadar açtık.

Üretkenlikten uzak ve kopuk bir takım vardı sahada. Andorra gibi sadece disiplinli ve yeteneksiz bir takıma karşı bile ite kaka kazanan Ay-Yıldızlılar, biraz daha yetenekli ve sert Arnavutluk önünde yine çok zorlandı. Sert oyun, bizi bozdu. Güneş'in Emre üzerinden plan yapmasının hiçbir mantığı yok. 39 yaşındaki Emre baskıyı yiyince oyunu yavaşlatmak zorunda kalıyor ve sadece ileriye top şişiriyor. Bu da Arnavutluk'un ekmeğine yağ sürdü. Bizim yerden pas oyunu oynamamız, rakibi eksiltmemiz gerekiyordu ancak eldeki kadro bunu beceremedi. Hakan Çalhanoğlu da Burak-Cenk ikilisini oynatmak yerine yokları oynadı. Son dakikada fırsatçı Cenk bize 3 puandan fazlasını kazandırdı.

Şimdi müthiş bir avantajla Fransa'ya gidiyoruz. 1 puan bizi gruptan çıkarır. Kaybedersek Andorra ve Arnavutluk'a karşı bu kadar zorlanan takımımız, güçlü ve diri İzlanda ile önümüzdeki ay final maçına çıkar. Bu maça bırakmayalım. Çünkü zor oyun bizi bozuyor.

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