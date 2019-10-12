Beşiktaş’ta korkunç tablo!

Beşiktaş A.Ş, ara döneme ait özet konsolide finansal tablolarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Beşiktaş A.Ş'nin 31 Ağustos tarihi itibarıyla borcu 2.16 milyar TL'ye ulaştı. Dernekle birlikte borç ise 2.82 milyar TL oldu.

Kulübün ödemek zorunda olduğu finansal yükümlülükler 3 ayda 1.2 milyar TL'den 192 milyon TL artışla 1.39 milyar TL'ye çıktı. 1 yıldaki artış ise 353 milyon TL yani yüzde 34… Toplam borçların 860 milyon TL'si banka kredileri ve 534 milyon TL ise faktoringden oluşuyor. Siyah-beyazlılar, 2019 yılının sonuna kadar 929 milyon TL borç ödemek zorunda…

TESELLİ ZARARDAKİ DÜŞÜŞ

2.16 milyar TL'lik borcun 1.55 milyar TL'si 1 yıl vadeye sahipken 607 milyon TL 1 yıldan uzun vadede yer alıyor. Finansal zararlarda ise düşüş var. Geçen seneye göre 111 milyon TL azalma olurken bundaki en büyük neden finans giderlerindeki 85 milyon TL'lik düşüş.

En ürpertici durum ise temliklerde… 5.53 milyar TL'si yayın olmak üzere 6.54 milyar TL'lik gelirde temlik bulunuyor.