Berkan Durmaz alev aldı, TOFAŞ kazandı

Basketbol Süper Ligi 3. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Gaziantep Basketbol’u 81-69 mağlup etti.
İlk periyot karşılıklı basketlerle başladı. Periyodun son saniyelerinde Crawford'un bulduğu 3 sayılık basketle ev sahibi ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı. İkinci periyotta iki takım da savunmasını artırınca soyunma odasına 35-35 eşitlikle girildi.
Üçüncü periyotta konuk takım temposunu arttırarak, bulduğu sayılarla final periyoduna 59-55 önde girdi.
Son periyotta etkisini arttıran Bursa temsilcisi, arka arkaya bulduğu basketlerle farkı açtı. Farkın kapanmasına izin vermeyen TOFAŞ, karşılaşmadan 81-69 galip ayrıldı.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ozan Çakar, Polat Parlak
Gaziantep Basketbol: Hagins 8, Orhan Aydın Hacıyeva 5, Crawford 16, Vasiliauskas 3, Sanders 7, Can Uğur Öğüt 5, İsmail Cem Ulusoy 5, Jelovac 5, Erol Can Çinko 2, Metehan Akyel 13
TOFAŞ: Muhaymin Mustafa, White 3, Phillip 2, Lojeski 9, Williams 16, Berkan Durmaz 24, Berk İbrahim Uğurlu 5, Barış Ermiş 17, Muhsin Yaşar 5, Mejia
1. Periyot: 21-17
Devre: 35-35
3. Periyot: 55-59
Beş faulle çıkanlar: 30.46 Hagins (Gaziantep Basketbol)