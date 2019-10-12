A Milli Futbol Takımı liderliğini sürdürdü

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk’u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek, grup liderliğini sürdürdü ve EURO 2020’ye katılma yolunda büyük bir adım attı.

Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve 18 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa’nın önünde, gruptaki son 3 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu.

Grup karşılaşmalarının tamamlanmasına üç maç kala İzlanda ise 12 puan ile Türkiye’nin 6 puan gerisinde kaldı.

Arnavutluk ise 9 puan ile dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye, bir sonraki maçını 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile oynayacak.

MAÇ SONUCU | Türkiye 1-0 Arnavutluk Türkiye Arnavutluk maçı ile UEFA EURO 2020 Elemeleri`nde yolculuğumuz devam etti. Milli Takım İstanbul`da oynanan mücadelede Cenk Tosun`un attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu. İlgili Haberi Oku

SON DAKİKA GOLÜ BÜYÜK SEVİNÇ YARATTI

A Milli Takım’ın, Cenk Tosun ile 90. dakikada bulduğu gol Kadıköy’de büyük sevinç yarattı.

Cenk’in kafa golüyle birlikte yedek kulübesindeki futbolcular ve teknik heyet gol sevincini kale arkasındaki tribünlerle doyasıya yaşadı.

Futbolcular, asker selamıyla bu golü Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçik’e armağan etti.

Karşılaşma sonrasında da taraftarlar futbolcuları tribünlere çağırarak galibiyeti kutladı.

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MAÇ GERGİN BAŞLADI

Türkiye ile Arnavutluk’u karşı karşıya getiren mücadele gergin başladı.

Karşılaşmanın ilk 12 dakikasında Rumen hakem Ovidiu Hategan 4 kez sarı kartına başvurdu.

Bu kartların üçü Arnavut oyunculara çıkarken, bir kartı Merih Demiral gördü. Hategan, 4 kartından ikisini oyuncular arasındaki gerginlik, birini de itiraz sebebiyle gösterdi.

Fransa, İzlanda`yı tek golle geçti A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan İzlanda ile Fransa`nın karşılaşmasında gülen konuk takım oldu. Horozlar, rakibini Giroud`nun penaltı golüyle 1-0 grupta büyük avantaj elde etti. A Milli Takımımız, Fransa ile Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak. İlgili Haberi Oku

ŞENOL GÜNEŞ’İN HAMLELERİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı.

Güneş, ilk yarıda sarı kart gören iki stoperinden biri olan Kaan Ayhan’ı kenara alırken, Çağlar Söyüncü’yü sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam ikinci oyuncu değişiklik hakkını ise 66. dakikada kullandı. Emre Belözoğlu’nun yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

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TRİBÜNLERDE YUSUF YAZICI SESLERİ

Milli takımın, Arnavutluk ile oynadığı mücadelede 60 dakika sonrasında gol gelmemesi üzerine tribünleri dolduran taraftarlar, yedek kulübesinde yer alan Yusuf Yazıcı’nın oyuna girmesi için tezahüratta bulundular.

Teknik direktör Şenol Güneş, son oyuncu değişiklik hakkında, 80. dakikada Yusuf’a forma şansı verdi. Yusuf oyuna girerken, Ozan Tufan kenara geldi.

MİLLİ TAKIM SAHASINDAKİ 4. MAÇI DA GOL YEMEDEN KAZANDI

Ay-yıldızlı ekip, grupta sahasında oynadığı 4. maçı da gol yemeden tamamladı.

Daha önce sahasında Moldova’yı 4-0, Fransa’yı 2-0 ve Andorra’yı 1-0 yenen Türkiye, Arnavutluk karşılaşmasında da kalesini gole kapattı.