SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ‘ABD’nin gözlem noktası vuruldu’ iddiası! Türkiye ve ABD’den açıklama
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri gecenin sonuçları!
Milli Takımlar

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri gecenin sonuçları!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 7. haftası, ikinci gününde 7 karşılaşmayla devam etti.

12 Ekim 2019 00:01

EURO 2020 Elemeleri’nin 7. haftasının ikinci gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı. H Grubu’nda mücadele eden Türkiye, Arnavutluk’u Cenk Tosun’un 90. dakikada attığı golle 1-0 yenerek 18 puana ulaştı ve liderliğini devam ettirdi.

Gruptaki bir diğer maçta İzlanda ile deplasmanda karşılaşan Fransa, 1-0 galip gelerek puanını 18’e çıkardı, İzlanda ise 12 puanda kaldı. A Grubu mücadelesinde İngiltere, konuk olduğu Çekya’ya 2-1 yenilerek gruplardaki ilk yenilgisini aldı.

Elemelerin 7. haftası, yarın D,F ve J gruplarında oynanacak 8 maçla devam edecek.

Sonuçlar şöyle:

 A Grubu

Karadağ-Bulgaristan: 0-0

Çekya-İngiltere: 2-1

 B Grubu

Portekiz-Lüksemburg: 3-0

Ukrayna-Litvanya: 2-0

H Grubu

Türkiye-Arnavutluk: 1-0

İzlanda-Fransa: 0-1

Andorra-Moldova: 1-0

Son güncelleme 00:01 | 12 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ