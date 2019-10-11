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Voleybol oynayarak mesaiye başladılar
Voleybol

Voleybol oynayarak mesaiye başladılar

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kadın personeli, Amatör Spor Haftasında sabah sporu yaparak mesaiye başladı.

11 Ekim 2019 14:00

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü il Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Konfederasyonu Başkanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen Amatör Spor Haftası Kutlamaları çerçevesinde Erzurum GSİM'de yoğun tempoda faaliyetlerine devam ediyor.

7 Ekim'deki kutlama törenlerinin dışında Amatör Spor Haftasında sportif etkinliklerini de devam ettiren Erzurum GSİM, spor sahaları ve spor salonlarında ASKF haftası nedeniyle spor müsabakaları düzenledi.

Amatör spor haftasında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadın çalışanları da önemli bir farkındalığa imza attı. Kadın çalışanlar, sabah sporu yaparak ve açık alanda voleybol oynayarak mesaiye başladı.

Son güncelleme 14:00 | 11 Ekim 2019
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