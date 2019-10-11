Türkiye Arnavutluk canlı izle: Milli maç canlı yayın…

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk’la karşılaşıyor. Türkiye Arnavutluk maçı canlı yayın kanalı ve internet üzerinden nasıl canlı izleneceği merak ediliyor. İşte Türkiye Arnavutluk canlı yayın bağlantısı…

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI CANLI İZLE

MAÇA ROMEN HAKEM

Müsabakada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.

MAÇIN İLK 11’LERİ Türkiye: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Umut, Ozan, Mahmut, Emre, Hakan, Cenk, Burak

Arnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Gjasula, Lenjani, Bare, Çikalleshi, Memushaj, Manaj