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Türkiye Arnavutluk canlı izle: Milli maç canlı yayın…
Milli Takımlar

Türkiye Arnavutluk canlı izle: Milli maç canlı yayın…

Türkiye Arnavutluk maçı Euro 2020'ye katılımımız açısından büyük önem taşıyor. Türkiye Arnavutluk maçı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanıyor ve televizyon ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Türkiye Arnavutluk maçını aşağıdaki link üzerinden TRT 1'in internet yayınında izleyebilirsiniz...

11 Ekim 2019 21:35

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk’la karşılaşıyor. Türkiye Arnavutluk maçı canlı yayın kanalı ve internet üzerinden nasıl canlı izleneceği merak ediliyor. İşte Türkiye Arnavutluk canlı yayın bağlantısı…

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI CANLI İZLE

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MAÇA ROMEN HAKEM

Müsabakada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.

MAÇIN İLK 11’LERİ Türkiye: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Umut, Ozan, Mahmut, Emre, Hakan, Cenk, Burak

Arnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Gjasula, Lenjani, Bare, Çikalleshi, Memushaj, Manaj

Son güncelleme 21:59 | 11 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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