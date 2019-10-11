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Türkiye Arnavutluk saat kaçta, hangi kanalda?
Milli Takımlar

Türkiye Arnavutluk saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Arnavutluk maçı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 7. maçına çıkıyoruz. Altı maçta beş galibiyet ile liderlik koltuğunda oturan Türkiye zorlu Arnavutluk karşısında kazanarak koltuğunu perçinlenmek istiyor. Peki, Türkiye Arnavutluk milli maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

11 Ekim 2019 13:30

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için emin adımlarla yürüyen Türkiye A Milli takımı gruptaki 7. maçına Kadıköy’de Arnavutluk’u ağırlıyor. Aralarında son dünya şampiyonu Fransa'nın da bulunduğu altı maçta beş galibiyet alan Türkiye grupta 15 puan ile ilk sırada yer alıyor. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 H Grubu 7’nci Hafta mücadelesinde Türkiye, Arnavutluk’u konuk edecek. 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma, TRT 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Son güncelleme 13:30 | 11 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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