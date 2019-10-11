Türkiye Arnavutluk saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için emin adımlarla yürüyen Türkiye A Milli takımı gruptaki 7. maçına Kadıköy’de Arnavutluk’u ağırlıyor. Aralarında son dünya şampiyonu Fransa'nın da bulunduğu altı maçta beş galibiyet alan Türkiye grupta 15 puan ile ilk sırada yer alıyor. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 H Grubu 7’nci Hafta mücadelesinde Türkiye, Arnavutluk’u konuk edecek. 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma, TRT 1 kanalından canlı izlenebilecek.