Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta? Milli Maç hangi kanalda?

Türkiye Arnavutluk maçı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda 7. maçına çıkıyoruz. Altı maçta beş galibiyet ile liderlik koltuğunda oturan Türkiye zorlu Arnavutluk karşısında kazanarak koltuğunu perçinlenmek istiyor. Peki, Türkiye Arnavutluk milli maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadele 21:45’te başlayacak. Ay yıldızlılar Arnavutluk’u da devirip yoluna emin adımlarla devam etmenin planlarını kuruyor. Türkiye Arnavutluk maçı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

TÜRKİYE'DE 7. MAÇ

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile sahasında 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta takımlar üçer galibiyet aldı. Bu maçlarda milli takım 8 gol bulurken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Türkiye, Arnavutluk ile İstanbul'da 14 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 26 Mart 2005'te İnönü Stadı'nda oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Türkiye, 2-0 kazanmıştı.