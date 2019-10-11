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Türkiye Arnavutluk maç özeti izle: Geç gelen golle galibiyet geldi!
Milli Takımlar

Türkiye Arnavutluk maç özeti izle: Geç gelen golle galibiyet geldi!

EURO 2020 elemelerinde karşılaştığımız Arnavutluk'u son dakikalarda attığımız golle mağlup ettik. Pozisyonlara rağmen ilk yarısı 0-0 biten Türkiye maçının ikinci yarısındaki baskılı oyunumuz sonuç getirdi ve 91. dakikada attığımız golle sahadan galip ayrıldık. İşte Türkiye Arnavutluk maçının özeti...

11 Ekim 2019 23:43

Türkiye EURO 2020 elemeleri kapsamında Arnavuluk’u ağırladı. Türkiye’nin baskın oyununa rağmen Arnavutluk direndi ve maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Türkiye Arnavutluk maçı karşılaşmanın son dakikalarında attığımız golle 1-0’lık galibiyetimizle sonuçlandı. Türkiye Arnavultuk maçının özetini yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇ ÖZETİ

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YILLAR SONRA SARAÇOĞLU

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'ndeki Arnavutluk karşılaşmasıyla birlikte 1796 gün sonra Şükrü Saracoğlu Stadı'nda milli maça çıktı.

Türkiye, bu statta son karşılaşmasını 12 Kasım 2014'te özel maçta Brezilya ile oynarken, mücadeleden 4-0'lık yenilgi ile ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bu karşılaşmaya kadar oynadığı 16 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik alırken, 5 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye, bu karşılaşmalarda 25 gol atarken kalesinde 20 gol gördü.

Son güncelleme 23:43 | 11 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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