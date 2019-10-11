Türkiye Arnavutluk maç özeti izle: Geç gelen golle galibiyet geldi!

Türkiye EURO 2020 elemeleri kapsamında Arnavuluk’u ağırladı. Türkiye’nin baskın oyununa rağmen Arnavutluk direndi ve maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Türkiye Arnavutluk maçı karşılaşmanın son dakikalarında attığımız golle 1-0’lık galibiyetimizle sonuçlandı. Türkiye Arnavultuk maçının özetini yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇ ÖZETİ

YILLAR SONRA SARAÇOĞLU

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'ndeki Arnavutluk karşılaşmasıyla birlikte 1796 gün sonra Şükrü Saracoğlu Stadı'nda milli maça çıktı.

Türkiye, bu statta son karşılaşmasını 12 Kasım 2014'te özel maçta Brezilya ile oynarken, mücadeleden 4-0'lık yenilgi ile ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bu karşılaşmaya kadar oynadığı 16 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik alırken, 5 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye, bu karşılaşmalarda 25 gol atarken kalesinde 20 gol gördü.