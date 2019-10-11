Trabzonspor’un eski ve yeni yöneticilerinden forma desteği! Dünya bu kampanyayı konuşmuştu

Trabzonspor Kulübü, sosyal medyada başlatılan forma kampanyasına eski ve yeni yöneticilerin 10 bin 384 forma alarak destekte bulunduğunu açıkladı. Trabzonspor’un internet sitesinden yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu formaları için sosyal medya üzerinden “#KeşanChallenge” ismiyle bir kampanya başlatıldığı anımsatıldı.

Trabzonspor’un başlattığı kampan için çekilen video, Türkiye ve dünyada büyük beğeni kazanmıştı.

Eski ve yeni yöneticilerin de kampanyaya katılarak forma ücretlerini nakit olarak ödedikleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“2 bin 11 adet forma alan başkan yardımcımız Ertuğrul Doğan'a, bin 461 adet forma alan yönetim kurulu üyemiz Sertaç Güven'e, 350 forma alan yönetim kurulu üyemiz Ahmet Fikret Gökhan'a, bin 461 forma alan eski yöneticimiz Nevzat Aydın'a, bin 71 forma alan eski yöneticimiz Nevzat Kaya'ya, 2 bin 19 forma alan eski başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve 2 bin 11 adet forma alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunarız.”

Trabzonspor`un `Keşan` motifli forması rekor kırdı! Filmde dikkat çeken detay Trabzonspor`un yöreye özgü `Keşan` motiflerinin yer aldığı yeni forması için çekilen kısa film, spor, siyaset ve iş dünyasında büyük beğeni topladı. Yeni forma, 24 saat içerisinde kulüp tarihinde en kısa sürede en çok satılan forma unvanını da aldı. Yeni formanın tanıtıldığı film ile ilgili ilginç bir detay da ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Trabzonspor Kulübü, yeni sezonda giyilecek yöresel keşan desenli formayı futbolcusu Abdülkadir Ömür’ün de yer aldığı duygusal bir kısa film ile taraftarlarına duyurmuş ve büyük beğeni toplamıştı.