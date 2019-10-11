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Trabzonspor’da Ivanildo Fernandes’in sakatlığı geçti
Trabzonspor

Trabzonspor’da Ivanildo Fernandes’in sakatlığı geçti

Ligin 8. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor sahasındaki bu maç için hazırlıklara başlarken sakatlığı geçen Ivanildo Fernandes de takımla birlikte çalıştı.

11 Ekim 2019 19:46

Trabzonspor, Süper Lig’in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü iç sahada Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, yenilenme çalışmaları yaptı.

Antrenmana sakatlığı geçen Ivanildo Fernandes de katılarak takımla çalıştı.

İdmanda oynanan ayak tenisinde kazanan John Obi Mikel ve takım arkadaşı Anthony Nnaduzor Nwakaeme, maç sonrası galibiyet pozu verdi.

Bordo-mavililer, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 19:46 | 11 Ekim 2019
Ivanildo Fernandes süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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