Son dakika! İstiklal Mobilya Kayserispor Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı

Hikmet Karaman ile yollarını ayıran İstikbal Mobilya Kayserispor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Yeni teknik direktörümüz Samet Aybaba oldu” ifadelerine yer verildi.
İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Dün Kayseri’ye gelen tecrübeli teknik adam Samet Aybaba sabah saatlerinde özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Tecrübeli teknik adam milli maçtan sonra takımla ilk idmanına çıkacak.
Yeni teknik direktörümüz Samet Aybaba oldu.#İstikbalMobilyaKayserispor pic.twitter.com/VRqs7VLMl6
— İstikbal M. Kayserispor (@KayserisporFK) October 11, 2019