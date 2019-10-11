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SON DAKİKA Denizlispor’un yeni hocası belli oldu
Süper Lig

SON DAKİKA Denizlispor’un yeni hocası belli oldu

Süper Lig'de Kayserispor'dan sonra Denizlispor da hocasına kavuştu. Yücel İldiz'in görevi bırakmasının ardından yeni teknik direktör arayışında olan Denizlispor, Mehmet Özdilek ile anlaştı.

11 Ekim 2019 15:37

Süper Lig’de son 5 haftadır galibiyet alamayan Denizlispor’da Yücel İldiz’in görevden alınmasının ardından başlayan yeni teknik direktör arayışları sona erdi. Denizlispor, Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladı. Kayserispor’un da Samet Aybaba ile anlaşmasının ardından Süper Lig’de teknik adamsız takım kalmadı.

Mehmet Özdilek, son olarak geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynayan Erzurumspor’u çalıştırmıştı. Tecrübeli hoca ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varan Denizlispor twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile Mehmet Özdilek’e ‘hoş geldin’ dedi.

Son güncelleme 15:41 | 11 Ekim 2019
anlaşma denizlispor mehmet özdilek süper lig
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7 3 12
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7 3 11
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