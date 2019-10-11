SON DAKİKA Denizlispor’un yeni hocası belli oldu

Süper Lig’de son 5 haftadır galibiyet alamayan Denizlispor’da Yücel İldiz’in görevden alınmasının ardından başlayan yeni teknik direktör arayışları sona erdi. Denizlispor, Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladı. Kayserispor’un da Samet Aybaba ile anlaşmasının ardından Süper Lig’de teknik adamsız takım kalmadı.

Mehmet Özdilek, son olarak geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynayan Erzurumspor’u çalıştırmıştı. Tecrübeli hoca ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varan Denizlispor twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile Mehmet Özdilek’e ‘hoş geldin’ dedi.