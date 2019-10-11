Rooney Vardy gerilimi boyut değiştirdi! Rebekah Vardy polise başvurdu

İngiltere’de bir süredir gündemi meşgul eden Wayne Rooney’nin eşi Coleen ile Jamie Vardy’nin eşi Rebekah arasında yaşanan tartışma boyut değiştirdi. İngiliz futbolunun iki yıldızının eşleri arasında, sosyal medya üzerinden alevlenen gerilim sonrası Rebekah Vardy, polise başvurarak ölüm tehditleri aldığını söyledi. Polis, Vardy’lerin evine gitti.

Coleen Rooney’nin, özel hayatını ifşa etmekle suçladığı Rebekah Vardy, yapılan suçlamaları reddetmişti. Coleen Rooney’nin “Instagram’da paylaştığım fotoğrafları basına sızdırıyor” dediği Rebekah Vardy, bu iddiayı “Sosyal medya hesaplarıma birçok kişi giriyor” diyerek yanıtlamıştı.

Rooney ve Vardy`nin eşleri birbirine girdi İngiltere, Wayne Rooney ile Jamie Vardy`nin eşleri arasındaki tartışmayı konuşuyor. Rooney`nin eşi Coleen, Vardy`nin eşi Rebekah`ı özel hayatını ifşa etmekle suçladı. Vardy`nin eşi, suçlamaya yanıt verdi. İlgili Haberi Oku

İkili arasında sosyal medya üzerinden gerilim yaşanmıştı. Rebekah Vardy, yaşananların ardından ölüm tehditleri aldığını gerekçe göstererek polise başvuruda bulundu.

Jamie Vardy, eşine gelen bir mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Şu anda hamile olan Rebekah Vardy’yi hedef alan mesajda küfürler ile birlikte “Bebeğiniz ile birlikte ikiniz de ölün” yazıldığı görüldü.

Bunun gibi daha birçok mesaj olduğu iddia edildi. Rebekah Vardy, ölüm tehditleri aldığını söyledi. The Sun’da yer alan habere göre polis, ölüm tehditleri nedeniyle Rebekah Vardy’nin başvurusu üzerine ikilinin evine gitti.

Polisin eve vardığı sırada Vardy çiftinin evde olmadığı belirtildi. Polisin yaklaşık 20 dakika geçirdikten sonra Vardy’lerin evinden ayrıldığı öğrenildi.

DANIELLE LLOYD: ŞAŞIRMADIM

Tottenham’da forma giyen Jamie O’Hara’nın eski eşi Danielle Lloyd, İngiltere’de yayınlanan The Morning adlı programda konu ile ilgili konuştu.

Yaşanan tartışmayı duyduğunda şaşırmadığını belirten Danielle Lloyd “Rebekah ile benzer şeyleri ben de yaşamıştım. Sanırım basına bu hikayeleri satarak kendisine manşette daha fazla yer verileceğini sanıyor” dedi. Danielle Lloyd ayrıca sosyal medyada paylaştığı bir mesajda Rebekah Vardy’nin hikayeleri basına sızdıran isim olduğunu belirtti.