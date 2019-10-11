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İngiltere Premier Lig

Pep Guardiola: ‘500 milyon Euro verseler de satmam’

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, genç yıldız Phil Foden hakkında önemli açıklamalar yaptı.

SKOR DIŞ HABER 11 Ekim 2019 10:26

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 19 yaşındaki Phil Foden’ın geleceği hakkında konuştu.

Altyapıdan yetişen ve uzun süreli sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu için ‘sihirbaz’ tanımını kullanan İspanyol teknik adam, genç futbolcunun gelecek planlarındaki kilit isim olduğunu dile getirdi.

Özel bir röportaj veren Guardiola, “Foden satılmayacak tek isim. 500 milyon Euro verseler bile satmayacağız. Hiçbir yere gitmiyor. Phil, City demek. O pozisyona başka birini transfer edemeyiz. Silva ayrıldığında yeni sihirbazımızın kim olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha önce birçok genç futbolcuyu satması konusuna değinen Pep Guardiola, “Foden bizimle büyüdü. Bizden birisi ve harika gidiyor. Premier Lig’in en iyilerinden biri. Şu kesin ki, Foden, City’nin 11’inde bir yere sahip” şeklinde konuştu.

Bu sezon Premier Lig’de sadece 1 maçta 10 dakika süre alan Foden, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Dinamo Zagreb maçında gol atma başarısı gösterdi.

10 Ekim 2019 Manchester City Avrupa`nın zirvesinde Geride kalan haftalarda 27 kez rakip fileleri havalandıran Manchester City, Avrupa`nın 5 büyük liginde en çok gol atan takım olma unvanını elinde bulunduruyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:39 | 11 Ekim 2019
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