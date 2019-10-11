Onazi gün sayıyor

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında 23 Aralık 2018’de oynanan ve bordo-mavililerin 4-1 kazandığı maçın 32. dakikasında sakatlanan Onazi’ye Aşil Rüptürü (kopma) tanısı konmuştu.

Geçirdiği ameliyatın ardından yaklaşık 300 gündür takımdan ayrı kalan Onazi, formasına kavuşacağı günü iple çekiyor.

Trabzonspor 9 milyon Euro değer kazandı On iki oyuncunun piyasa değerini artırdığı ve 7 oyuncunun değer kaybı yaşadığı Trabzonspor´da, 60 milyon 950 bin Euro olan mevcut takım değeri, 9 milyon Euro artış göstererek 69 milyon 950 bin Euro´ya yükseldi. İlgili Haberi Oku

Hafif düzeyde topla çalışmalara başlayan Nijeryalı oyuncunun takımla birlikte yapacağı antrenmanlar sonrası sahalara ne zaman döneceği netlik kazanacak.

ORTA SAHADA REKABET ARTACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Onazi’nin bir an önce sahalara dönebilmesi için durumunu yakından takip ediyor.

Nijeryalı oyuncunun tamamen iyileşmesini ve korkularını üzerinden atmasını bekleyen deneyimli teknik adam, orta sahada ciddi bir rekabet ortamı yakalayacak.