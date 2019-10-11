Neymar’a efsane isim Bebeto’dan özel forma

Brezilya ile Slovenya arasında oynanan ve 1-1 tamamlanan hazırlık maçında Brezilya Milli Takım formasını 100’üncü kez giyen Neymar, tarihe geçti. Senegal'e karşı 90 dakika sahada kalan Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda bu rakama ulaşan en genç oyuncu olmayı başardı.

Senegal karşısında Brezilya ile 100. maçına çıkan Neymar'a maç öncesinde Bebeto, bir konuşma yaparak yıldız futbolcuya 100 numaralı Milli Takım forması hediye etti.

Yıldız futbolcu Neymar, Cafu, Roberto Carlos, Lucio, Claudio Taffarel, Dani Alves ve Robinho'dan sonra Brezilya Milli Takımı'nda 100 maça ulaşan 7. futbolcu olma unvanına erişti.

Milli takımda 61 golü bulunan Neymar, Ronaldo'nun bir gol gerisinde yer alıyor. Brezilya Milli Takımı'nın en golcü ismi Pele'nin ise 77 golü bulunuyor.

MAÇ BERABERE BİTTİ

Gollerin ilk yarıda atıldığı ve 1-1 berabere tamamlanan mücadelede Brezilya'nın golünü 9’uncu dakikada Roberto Firmino, Senegal'in golünü 45+1’inci dakikada penaltıdan Famara Diedhiou kaydetti.