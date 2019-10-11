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Milli Takımlar

Milli maça yoğun ilgi

A Milli Futbol Takımı'nın Kadıköy'de Arnavutluk ile oynayacağı milli maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

11 Ekim 2019 21:34

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu’ndaki 7. maçında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda Arnavutluk ile karşılaşacak. Bu müsabakaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ay-yıldızlı taraftarlar, saatler öncesinde stat çevresinde karşılaşmanın saatini beklerken, stada girişlerde de yoğun kalabalıklar oluştu.

Bazı taraftarlar davul ve zurna ile stat çevresinde eğlenceli görüntüler oluşturdu. Stat etrafında yoğun güvenlik önemleri alınırken, atlı polisler de görev aldı.

Son güncelleme 21:35 | 11 Ekim 2019
a milli futbol takımı arnavutluk EURO 2020 Elemeleri
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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