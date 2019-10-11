Manchester United’a bir darbe daha! 450 milyon Euro’luk anlaşma…

İngiltere Premier Lig’e son 30 yılın en kötü başlangıcı yapan ve 8 hafta sonunda düşme hattının sadece 2 puan üzerinde 12’inci sırada yer alan Manchester United’ın, forma sponsoru ile sıkıntı yaşadığı iddia edildi. Manchester United ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan sponsorun, yeni anlaşmaya sıcak bakmadığı bildirildi.

Dünya devi kulüpler arasında gösterilen Manchester United ile ilk olarak 2012 yılında, Sir Alex Ferguson’un görevi bırakmasından bir yıl önce, anlaşma imzalayan sponsor firmanın, son dönemde saha içinde alınan başarısız sonuçlardan dolayı rahatsız olduğu kaydedildi. Daily Mail’de yer alan habere göre, 2014 yılında Manchester United ile 450 milyon Euro tutarında, 7 yıllık bir sözleşme imzalayan firmanın, 2021’de bitecek olan anlaşmayı uzatmayı düşünmediği belirtildi.

Manchester United’ın ABD’li sahibi Avram Glazer’ın bu gelişme karşısında dünya devi kulübü satmayı düşünebileceği söylendi.

Avram Grazer’ın daha önce de kulübü satmak istediğine dair haberler, İngiliz basınında sıkça yer bulmuştu. Hatta Avram Glazer’ın bir yatırım konferansına katılmak için gittiği Riyad’da Prens Salman ile de görüşeceği ve Manchester United’ın satışını konuşacakları gazetelere yansımıştı. Salman’ın ‘Kırmızı Şeytanlar’ı satın almak için 4 milyar Euro teklif etmeye hazırlandığı belirtilmişti.

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FİRMA YETKİLİSİ KONUŞTU

Konu ile ilgili konuşan firma yetkilisinin “Sözleşme nedeniyle elimiz kolumuz bağlı… İptal etmek gibi durum söz konusu değil… Ancak firma, Manchester United ile olan anlaşmanın şartlarının, bu koşullarda ağır olduğunu düşünüyor. Manchester United’a gereğinden fazla para ödendiği fikri var. Bu nedenle sözleşme bittikten sonra benzer şartlarda bir anlaşma olması pek mümkün görünmüyor” dedi.

Sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Manchester United, Premier Lig’in 3’üncü haftasında sahasında Crystal Palace’a yenilerek ilk şoku yaşamıştı.

Alınan kötü sonuçlara rağmen Manchester United’ın efsanevi kırmızı formasının hala potansiyel sponsorlar için çekim kaynağı olduğunu düşünen bir kulüp yöneticisi ise, buna rağmen hala aynı firma ile devam etmek istediklerini belirtti.