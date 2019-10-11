Lewandowski fırtınası durmuyor! 14 maçta 18 gol attı…

EURO 2020 Elemeleri’nde Polonya deplasmanda Letonya’yı 3-0’la geçerken Bayern Münih’in yıldız golcüsü Robert Lewandowski ülkesi adına 3 gol birden kaydetti.

Bu sezon Bundesliga’da ortaya koyduğu performansla göz kamaştıran Lewa yükselişini milli takımda da devam ettirdi. Bayern formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta 15 gol atan yıldız oyuncu Polonya ile Letonya’ya karşı hat-trick yaparak gol sayısını 18’e çıkardı.

3 puanı Lewandowski’nin attığı 3 golle alan Polonya G Grubu’nda Avusturya’nın 3 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Kariyerinde 13 kez gol kralı olan 31 yaşındaki forvet, 7 kez yılın futbolcusu seçilirken, Bayern Münih formasıyla 7 Bundesliga, 3 Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerine ülkesi Polonya’nın takımlarından Legia’da başlayan Lewandowski, 2006’da Znicz Pruszkow’a transfer oldu. İki sene sonra Lech Poznan’ın yolunu tutan golcü oyuncu, 2010’da 4,75 milyon Euro’ya Borussia Dortmund’a gitti.

Dortmund’da geçirdiği 4 sezonda kendisini bir üst seviyeye taşıyan başarılı forvet, 2014 yılında bedelsiz olarak Bayern Münih’e transfer oldu.