İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, Kosova maçını unutamıyor!

İngiltere Milli Takımı’nın, EURO 2020 Elemeleri kapsamında Kosova Milli Takımı ile oynadığı karşılaşmanın yankıları devam ediyor.

Wembley’deki mücadeleyi 5-3 kazanan İngilizler, Kosova karşısında yenilen goller ve oyuncuların hataları nedeniyle tedirgin durumda. Gruptaki beşinci maçında Çekya ile karşılaşacak olan İngiltere, olası bir galibiyetle bir üst tura yükselme konusunda büyük avantaj elde edecek.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, “Kendimizden büyük beklentilerimiz çok büyük. Ama aynı derecede, bu yolda atacağımız bir adım ve bundan keyif almalıyız. Daima galibiyetin tadını çıkarmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

5-3 kazandıkları Kosova maçına değinen başarılı çalıştırıcı, “İşin zorluklarından biri Kosova maçı hakkında konuşmamızdı ve mutlu değildik. Yani 5-3 kazandık ama 1 aydır mutsuzum. Oyuncular iki gün sonra lig maçına çıkacak ancak belirlediğimiz standart bu” şeklinde konuştu.

Kosova’nın 5-3 yenildiği maçta Fenerbahçe’nin forveti Vedat Muriqi 1 gol ve 2 asistlik performansla bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Muriqi’nin bu performansı sonrasında birçok Avrupa kulübünün başarılı forveti takibe aldığı iddiaları ortaya atıldı.

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