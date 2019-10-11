Hollanda’nın 15 dakikalık kabusu!

EURO 2020 Elemeleri C Grubu’nda Hollanda ile Kuzey İrlanda, Feyenoord’da karşılaştı. Feijenoord Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Galatasaraylı Ryan Babel ilk 11 başladığı karşılaşmada 66. dakikada yerini Donyell Malen’e bıraktı.

Gruba 4’te 4 başlayarak Almanya ve Hollanda maçları öncesinde özgüven depolayan Kuzey İrlanda, Panzerler’e zorluk çıkarmış ancak sahadan puansız ayrılmıştı.

Ada ekibi, Hollanda karşısında da rakibine zor anlar yaşattı. Maç boyunca topa sahip olan Portakallar, Kuzey İrlanda kalesinde gol bulmak için 80. dakikaya kadar beklemek zorunda kaldı.

Kuzey İrlanda maç boyunca tek isabetli şutta 75. dakikada Josh Magennis ile 1-0 öne geçti.

Hollanda EURO 2020 öncesinde zor anlar yaşamamak için rakip kalede kamp kurdu. Memphis ile 80. dakikada skoru 1-1’e getiren Portakallar, 90. dakikada Luuk de Jong’un şansının da yardımıyla durumu 2-1’e getirdi. Duraklama dakikalarında Lyon’un yıldızı Memphis yine sahneye çıkarak maçın sonucunu 3-1 olarak belirledi.

Bu sonuçla 5 takımın yer aldığı grupta Hollanda 5 maç sonunda 12 puanla lider durumda… Almanya ise yine aynı maç sayısında ve 12 puanla 2. sırada yer alıyor. Kuzey İrlanda ise 6 maç oynadığı grupta 12 puana sahip.