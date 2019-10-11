SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Barış Pınarı Harekâtı: ABD’den skandal bir ‘Türkiye’ hamlesi daha!
Hikmet Karaman’dan sonra Kayserispor’da iki ayrılık daha
Kayserispor

Hikmet Karaman’dan sonra Kayserispor’da iki ayrılık daha

İstikbal Mobilya Kayserispor’da antrenör Hakan Ertürk ve Erdoğan Özdoğan ile yollar ayrıldı.

11 Ekim 2019 08:44

Uzun süredir İstikbal Mobilya Kayserispor'da görev yapan iki teknik adam ile yollar ayrıldı. Hikmet Karaman'ın teknik ekibinde görev yapan Kayserili antrenörler Hakan Ertürk ve Erdoğan Özdoğan ile devam edilmeme kararı alındı.

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda “Hikmet Hocamızın ayrılışından sonra yeni hocamızın göreve gelmesine kadar olan süreçte takımımızın antrenmanlarını devam ettiren Hikmet hocamızın yardımcılıklarını yapan Hakan Ertürk ve Erdoğan Özdoğan hocalarımıza ayrıca teşekkür ederiz” denildi.

Son güncelleme 08:44 | 11 Ekim 2019
hikmet karaman kayserispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ