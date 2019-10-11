SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Fransa’dan “Türkiye’ye yaptırım” açıklaması
Galatasaray Beşiktaş’ı ağırlayacak! Potada derbi heyecanı
Kadınlar Basketbol Ligi

Galatasaray Beşiktaş’ı ağırlayacak! Potada derbi heyecanı

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, yarın sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek.

11 Ekim 2019 11:25

Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, yarın saat 17.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 2 hafta iki takımın da 1 galibiyeti, 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Galatasaray ligin ilk haftasında deplasmanda Türk Telekom’a 78-66 yenilirken, ikinci hafta ise evinde Bahçeşehir Kolej’ni 85-76’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sezon Eurocup’ta çıktığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş ise ilk hafta Bahçeşehir’i deplasmanda 80-75 yenerken, geçtiğimiz hafta ise Anadolu Efes’e sahasında 80-68’lik skorla mağlup oldu.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki lig maçını da sarı-kırmızılılar kazanmıştı. İki takım arasında oynanan son 8 lig karşılaşmasında Galatasaray 6 kez parkeden galip ayrılırken, Beşiktaş ise rakibini 2 kez mağlup etti. Siyah-beyazlılar kazandığı 2 maçı da evinde oynamıştı.

Bu önemli müsabakayı Mehmet Keseratar, Kerem Baki ve Ali Köseoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Son güncelleme 11:25 | 11 Ekim 2019
basketbol süper ligi beşiktaş galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ