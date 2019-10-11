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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den ‘seçim’ çağrısına yanıt: ‘Çok hadsiz, orantısız’
Galatasaray

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den ‘seçim’ çağrısına yanıt: ‘Çok hadsiz, orantısız’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz gün olağan divan kurulunda kendilerine yönelik eleştiriler ve bazı üyelerin seçim çağrısında bulunmasına yanıt verdi.

11 Ekim 2019 11:21

Galatasaray’ın kurucu ismi Ali Sami Yen’i mezarı başında ziyaret eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ali Sami Yen’in devrettiği bayrağı taşıyacaklarını dile getiren Cengiz, olağan divan kurulunda yaşananlara da kısa bir açıklama ile değindi.

Birçok üyenin ‘seçim’ çağrısı yaptığı toplantıda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi eleştiri oklarının hedefi oldu. Üyelerden Sedat Doğan ‘İlk yönetim kurulu toplantısında seçime gidin’ ültimatomunda bulundu.

Konuyla ilgili basın mensuplarının sorusunu yanıtsız bırakmayan Cengiz, “Bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır. Ali Sami Yen’in mezarı başında bu tür polemiklere girmek istemiyorum. Hafta içi size bütün açıklamaları yapacağım” ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki gören Cengiz’in açıklama yaptığı sırada kelimelerini özenle seçtiği görüldü.

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Son güncelleme 11:21 | 11 Ekim 2019
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