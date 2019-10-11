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Fransa, İzlanda’yı tek golle geçti
Milli Takımlar

Fransa, İzlanda’yı tek golle geçti

A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan İzlanda ile Fransa'nın karşılaşmasında gülen konuk takım oldu. Horozlar, rakibini Giroud'nun penaltı golüyle 1-0 grupta büyük avantaj elde etti. A Milli Takımımız, Fransa ile Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak.

11 Ekim 2019 23:41

EURO 2020 Elemeleieri H Grubu’nda İzlanda ile Fransa karşı karşıya geldi. Laugardalsvöllur Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanarak EURO 2020 yolunda büyük avantaj elde etti.

A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan iki takımın mücadelesinde Horozlar’a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Olivier Giroud penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla Fransa 18 puanla A Milli Takımız ile aynı puanla 2. sırada yer alıyor, İzlanda 12 puanla 3. sırada kaldı.

Öte yandan N’Golo Kante maç öncesi ısınma sırasında sakatlanarak ilk 11’den çıkarıldı ve ilk kontroller sonrasında Pazartesi günü Türkiye ile oynanacak maçta oynaması beklenmiyor.

Son güncelleme 23:41 | 11 Ekim 2019
EURO 2020 Elemeleieri fransa izlanda
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
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