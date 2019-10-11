Fransa, İzlanda’yı tek golle geçti

EURO 2020 Elemeleieri H Grubu’nda İzlanda ile Fransa karşı karşıya geldi. Laugardalsvöllur Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanarak EURO 2020 yolunda büyük avantaj elde etti.
A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan iki takımın mücadelesinde Horozlar’a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Olivier Giroud penaltıdan kaydetti.
Bu sonuçla Fransa 18 puanla A Milli Takımız ile aynı puanla 2. sırada yer alıyor, İzlanda 12 puanla 3. sırada kaldı.
Öte yandan N’Golo Kante maç öncesi ısınma sırasında sakatlanarak ilk 11’den çıkarıldı ve ilk kontroller sonrasında Pazartesi günü Türkiye ile oynanacak maçta oynaması beklenmiyor.