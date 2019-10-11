FM hayranından kırılması zor rekor: Tek kariyer, 333 sezon

Sepp Hedel, 2017 yılında Afrika’da çalışırken oyunu oynamaya başlamış. Evden uzakta olduğu ve iş dışında yapacak pek bir şeyi olmadığını söyleyen Hedel bütün boş vaktini Football Manager’e ayırmış. Sanal olarak 333 sezon tamamlayan futbolseverin gerçek hayatta oyuna ayırdığı süre 1940 saat. “Oyunun en sevdiğim yönü küçük takımları geliştirmekti, ben de FC United of Manchester ile başladım. Takım ilk Premier League şampiyonluğunu 2037 yılında, altı defa ikinci olduktan sonra aldı. Gerçekten özel bir andı”

“50 yıl Manchester’ı yönettikten sonra her şeyi kazanmıştım, bende yeni Bir şey denemek için Hindistan’ın Bengaluru takımı ile anlaştım. Tamamen farklı bir oyun stili oldu. Reklamlarla milyonlar kazanmıyorsunuz ve dörtten fazla yabancı oyuncu oynatamıyorsunuz. Ben de hedefime ulaşmak için genç oyuncuları geliştirdim.”

“Daha sonra 2277 yılında Hereford FC ile Premier League’e geri döndüm. O zaman far kettim ki FC United’ı çok fazla geliştirmişim ve eski kulübümü yenmek gerçekten zor oldu. Ama 2289 yılında bunu başardım.”

Hedel’in oyun içi istatistikleri ise şu şekilde;

15.678 maç oynadı

11.217 maçı kazandı

1.997 maç berabere bitti

2.464 maçı kaybetti

42.672 gol attı

15.563 gol yedi

729 kupa kazandı

258 lig şampiyonluğu elde etti

684 oyuncu ile anlaşma gerçekleştirdi

Hedel’den önceki rekor ise 221 sezonla 2017 yılında Michal Leniec’e aitti.