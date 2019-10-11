SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Barış Pınarı Harekâtı: ABD’den skandal bir ‘Türkiye’ hamlesi daha!
Fenerbahçe’de yedekler sınıfta kaldı
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de yedekler sınıfta kaldı

Fenerbahçe'de kenardan gelerek sadece Ferdi başarılı oldu. Zajc, Alper, Mevlüt ve Tolgay ise bekleneni veremedi.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 11 Ekim 2019 08:02

Fenerbahçe’de geride kalan 7 haftada kulübe sıkıntısı yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde yıldız statüsünde bulunan oyuncular, takıma beklenen katkıyı sağlayamadı. Kenardan gelen isimler arasında ilk hafta 5-0'lık Gazişehir maçında gol atan, ikinci hafta da Başakşehir karşısında yaptığı asistle galibiyeti getiren Ferdi Kadıoğlu iyi performans sergiledi.

DAKİKA DA ALAMIYORLAR

Ferdi dışında Fenerbahçe'de kenarda oturan isimler hem başarılı olamadı hem de süre almakta zorlandı. Kulübeden oyuna dahil olan Miha Zajc, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan ise varlık gösteremedi. Mevlüt 3 maçta 25, Zajc 3 karşılaşmada 85, Alper 2 mücadelede 24, Tolgay Arslan ise 2 maçta sadece 4 dakika forma şansı bulabildi.

Son güncelleme 08:02 | 11 Ekim 2019
Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
7 3 11
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ