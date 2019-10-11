EURO 2020 Elemeleri’nde gecenin sonuçları! Belçika ilk takım…

EURO 2020 Elemeleri’nin 7. haftası, 10 maçla başladı.

EURO 2020 Elemeleri’nin 7. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı.

I Grubu’nun zirvesindeki Belçika, ağırladığı San Marino’yu 9-0 yenerek 7’de 7 yaptı. Belçika böylece finallere katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

C Grubu’nun iddialı takımlarını karşı karşıya getiren maçta Hollanda, Kuzey İrlanda’yı konuk etti. Sahaya ilk 11’de çıkan Galatasaray’ın Hollandalı kanat oyuncusu Babel, 66. dakikada oyundan alındı.

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Kuzey İrlanda, Magennis’in golüyle bitime 15 dakika kala öne geçti. Fakat Hollanda, Depay’ın 81 ve 90+4, Luuk de Jong’un 90+1’inci dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazanarak grupta liderliğe yükseldi.

Türk hakem Halis Özkahya’nın yönettiği G Grubu maçında ise Letonya ile Polonya karşılaştı. Misafir ekip Polonya, Lewandowski’nin 9, 13 ve 76. dakikaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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Elemelerin 7. haftası, yarın A, B ve H gruplarında oynanacak 7 maçla devam edecek.

H Grubu’ndaki 7. maçına çıkacak Türkiye, 21.45’te Arnavutluk’u ağırlayacak.

Sonuçlar şöyle:

C GRUBU

Belarus-Estonya: 0-0

Hollanda-Kuzey İrlanda: 3-1

E GRUBU

Slovakya-Galler: 1-1

Hırvatistan-Macaristan: 3-0

G GRUBU

Letonya-Polonya: 0-3

Kuzey Makedonya-Slovenya: 2-1

Avusturya-İsrail: 3-1

I GRUBU

Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-2

Rusya-İskoçya: 4-0

Belçika-San Marino: 9-0