Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası ikinci gününde

Mart ayında kaybettiğimiz Türk basınının duayen gazetecisi Ertuğrul Akbay'ın anısına ilk kez düzenlenen tenis turnuvası dün başladı. Etiler Tenis Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı ve Türk Tenis Federasyonu'nun himayesindeki organizasyon daha ilk gününden büyük beğeni topladı. 20 Ekim'deki ödül töreniyle tamamlanacak turnuvada 552 tenisçi korta çıkacak. Türkiye'nin farklı illerinden katılım olması turnuvanın başarısını gösterdi.

“Bizim için büyük onur”

Direktörlüğünü Fidan Kırbaç Özbakır, başhakemliğini de Ercüment Ilıca'nın yaptığı Eruğrul Akbay Tenis Turnuvası'nda yurdun her bölgesinden tenisçiler raket sallayacak. Balıkesir, Erzurum, Denizli, Bursa, Muğla, Mersin, Ankara, Kocaeli ve Kayseri'den turnuvaya katılanlar, “Ertuğrul Akbay gibi usta bir gazeteci ve tenis aşığı bir efsane adına burada bulunmak bizim için büyük onur. Turnuva için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Kara ve Ekşi de kortta

Turnuvada Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rasim Kara ve siyah-beyazlıların eski oyuncusu Mehmet Ekşi, çiftlerde birlikte mücadele etti. Kara-Ekşi çifti, M.Selçuk Yurttutan-Sırrı Dinçer tandemine 2-0 mağlup oldu.

İlk kazanan Rasim Gali

Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası dün sabah saat 09:00'da 25+ tek erkeklerde Ahmet Rasim Gali-Özkan Çiçek mücadelesiyle başladı. Rakibini 6-3, 6-7 (6) ve 10-5'le geçen Gali ilk maçın kazananı oldu. Diğer sonuçlar: Emre Kasrat-Bahadır Çevikel: 6-4, 7-5, M. Mert Bingöl-Atakan Gümüş: 7-5, 3-6, 10-7, Burak Oğuzhan Tekin-Hakan Aydoğdu: 6-1, 6-3, Arif Yılmaz, Onur Tavukçuoğlu: 6-0, 6-0, R. Hakan Yılmaz-Kerem Karamanoğlu: 6-1, 6-1.

TTF İ-KORT KATEGORİLERİ

Tek erkekler 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+

Çift erkekler 35+, 45+, 55+

Tek kadınlar 35+, 40+, 45+, 50+, 55+

Çift kadınlar 35+, 45+, 55+

Karışık çiftler 35+, 45+, 55+

Tek erkekler 18+

Erkek çiftler 18+

Tek kadınlar 18+

Karışık çiftler 18+

Yeni başlayan erkekler

Yeni başlayan kadınlar

Sosyal medya hesapları açıldı

Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası'nın sosyal medya hesapları belli oldu. Katılımcılar ve tenisseverler, turnuva ile ilgili tüm detaylara bu hesaplardan ulaşabilecek.

FACEBOOK: facebook.com/ertugrulakbaytenisturnuvasi/

İNSTAGRAM: instagram.com/ertugrulakbaytenisturnuvasi/