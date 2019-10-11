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Emre Belözoğlu’na 100. maç hediyesi
Milli Takımlar

Emre Belözoğlu’na 100. maç hediyesi

Andorra karşılaşmasıyla birlikte milli formayı 100. kez giyen kaptan Emre Belözoğlu'na Arnavutluk maçı öncesinde madalya, şapka ve üzerinde 100 yazılı çerçeveletilmiş forma verildi.

11 Ekim 2019 22:18

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşma öncesinde takım kaptanı Emre Belözoğlu onurlandırdı. Seremoniden önce saha içerisinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından Emre'ye madalya, şapka ve üzerinde 100 yazılı çerçeveletilmiş forma takdim edildi.

11 Ekim 2019 1796 gün sonra Saracoğlu... Maçlarını uzun yıllardır Anadolu`da oynayan ve Andorra karşılaşmasıyla İstanbul`da maçlara çıkmaya başlayan A Milli Takım, Arnavutluk mücadelesiyle birlikte 1796 gün sonra Şükrü Saracoğlu Stadı`nda sahne aldı. İlgili Haberi Oku

Emre, eylül ayında İstanbul'da oynanan Andorra müsabakasında 100. kez milli formayı giymişti. 39 yaşındaki futbolcu Arnavutluk maçı ile birlikte 101. kez milli heyecanı yaşadı. Deneyimli futbolcu milli forma ile de 9 kez gol sevinci yaşadı.

Yıldız futbolcu milli takımdaki ilk golünü 2 Eylül 2000’de Moldova ile oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup maçında atmıştı.

Son güncelleme 22:18 | 11 Ekim 2019
a milli futbol takımı emre belözoğlu EURO 2020 Elemeleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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