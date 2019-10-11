Dünya şampiyonu boksör Errol Spence Jr’ın mucizevi kurtuluşu!

IBF ve WBC unvanlarına sahip ABD’li ağır sıklet dünya şampiyonu boksör Errol Spence Jr, ABD’nin Dallas şehrinde geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü.

Gece saatlerinde Instagram hesabından bir gece kulübünde olduğu görüntüleri paylaşan 26 yaşındaki dünya şampiyonu, ilerleyen saatlerde Ferrari marka aracıyla yola koyuldu.

Gece saat 02:53 civarında gerçekleşen kazanın görüntüleri, bir mekanın güvenlik kamerasına yansırken ünlü sporcunun araç takla attığı sırada arabadan dışarı fırladığı görülüyor.

Emniyet kemeri takmayan sporcu mucizevi şekilde kazayı büyük bir yaralanma ya da kırık olmadan atlatırken suratında ve vücudunda küçük sıyrıklar olduğu açıklandı.

Sporcunun menajeri yaptığı açıklamada, “Spence uyanık ve bilinci açık şekilde sorulara cevap verebiliyor. Durumu stabil. Herhangi bir kırık yaşamamış ancak suratında bazı yırtılmalar var. Kısa sürede tam olarak iyileşmesi bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

Olaya anında müdahale eden doktorlara teşekkür edilirken, “Spence şu anda ailesiyle yan yana ve dinleniyor. Duaları ve iyi dilekleri için herkese teşekkür ediyor. Kazadan sonra hemen yardımına koşan doktorlara ve hastaneye müteşekkiriz” denildi.

Spence yaptığı 26 boks müsabakasının tamamını kazanırken 21’ini nakavtla tamamladı. Son olarak Amerikalı Shawn Porter’a karşı aldığı galibiyet ise yılın dövüşlerinden biri olarak kabul edildi.