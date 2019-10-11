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Dünya şampiyonu boksör Errol Spence Jr’ın mucizevi kurtuluşu!
Boks

Dünya şampiyonu boksör Errol Spence Jr’ın mucizevi kurtuluşu!

Dünya şampiyonu boksör Errol Spence Jr, ABD'nin Dallas şehrinde korkunç bir trafik kazası geçirdi. Ferrari marka aracıyla defalarca takla atan Spence Jr, ufak tefek sıyrıklar dışında ciddi bir yaralanma olmadan kazadan kurtulmayı başardı.

SKOR DIŞ HABER 11 Ekim 2019 12:27

IBF ve WBC unvanlarına sahip ABD’li ağır sıklet dünya şampiyonu boksör Errol Spence Jr, ABD’nin Dallas şehrinde geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü.

Gece saatlerinde Instagram hesabından bir gece kulübünde olduğu görüntüleri paylaşan 26 yaşındaki dünya şampiyonu, ilerleyen saatlerde Ferrari marka aracıyla yola koyuldu.

Gece saat 02:53 civarında gerçekleşen kazanın görüntüleri, bir mekanın güvenlik kamerasına yansırken ünlü sporcunun araç takla attığı sırada arabadan dışarı fırladığı görülüyor.

Emniyet kemeri takmayan sporcu mucizevi şekilde kazayı büyük bir yaralanma ya da kırık olmadan atlatırken suratında ve vücudunda küçük sıyrıklar olduğu açıklandı.

Sporcunun menajeri yaptığı açıklamada, “Spence uyanık ve bilinci açık şekilde sorulara cevap verebiliyor. Durumu stabil. Herhangi bir kırık yaşamamış ancak suratında bazı yırtılmalar var. Kısa sürede tam olarak iyileşmesi bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

Olaya anında müdahale eden doktorlara teşekkür edilirken, “Spence şu anda ailesiyle yan yana ve dinleniyor. Duaları ve iyi dilekleri için herkese teşekkür ediyor. Kazadan sonra hemen yardımına koşan doktorlara ve hastaneye müteşekkiriz” denildi.

Spence yaptığı 26 boks müsabakasının tamamını kazanırken 21’ini nakavtla tamamladı. Son olarak Amerikalı Shawn Porter’a karşı aldığı galibiyet ise yılın dövüşlerinden biri olarak kabul edildi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Unified champion call me the big fish‼️ #ManDown #strapseason

Errol Spence Jr (@errolspencejr)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 12:38 | 11 Ekim 2019
Errol Spence Jr
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OGP
1 Alanyaspor
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2 Sivasspor
7 3 12
3 Trabzonspor
7 3 12
4 Konyaspor
7 3 12
5 Fenerbahçe
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